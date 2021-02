Les Raptors et les 905 en démonstration

Les Torontois, sans être dominants en défense, on fait l’effort nécessaire en quatrième quart pour passer un 11-0 décisif pour boucler le match sur le score de 115-137. Dans cette orgie offensive, Powell a de nouveau été excellent avec 28 points. Siakam a confirmé le retour de son adresse de loin. Le Camerounais finit avec 26 points à 9/18 au tir dont 3/4 à 3-points.

Après sa blessure au dos, Kyle Lowry a fait un retour convaincant. Il signe 21 points à 5/8 à 3-pts. L’adresse longue distance a été excellente pour les Raps avec un 19/32 (59,4%). Le banc a également été productif avec 40 points cumulés entre Boucher (17 points et un record en carrière de 16 rebonds), Bembry (10 points) et Davis (13). Enfin, Baynes (8 points, 4 rebonds, 4 passes) et VanVleet (14 points, 7 passes) n’ont pas été sur le devant de la scène mais ont apporté leur pierre à l’édifice.

Raptors 905 – Vipers

Comme les grands, les 905 ont réalisé un festival offensif pour leurs débuts dans la bulle de la G-League (132-105). Pas moins de 8 joueurs ont inscrit au moins 10 points. Les 905 ont fait la course en tête tout le match. Le vétéran Nik Stauskas a fait parler son expérience avec 19 points 7 rebonds 4 passes. Les hommes de Patrick Mutombo ont affiché une grosse réussite au tir à 3-points (16/36) pendant que leurs adversaires ont arrosé (11/44).

Malgré cette victoire large, l’entraîneur en chef francophone s’est montré critique envers son équipe qui a de nombreux points à améliorer (voir la réaction).