Les Raptors de Toronto contrôlent le Magic d’Orlando

Toronto démarre le match tambour battant en attaque avec une bonne circulation de balle et une marque équilibrée. Le Magic peine à attaquer le cercle et s’en remet à l’adresse de loin d’Isaac auteur de 9 des 12 premiers points de son équipe (23-12). Les visiteurs manquent d’agressivité en défense et subissent un raz-de-marée. Ils comptent rapidement 14 points de retard (28-14). Cette première période reste à sens unique et dans le sillage de Siakam et ses 11 points les Raptors mènent 31-22.