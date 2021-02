Les Raptors arrachent une revanche chez les Timberwolves

Powell est en feu depuis plusieurs matchs. Il met deux nouveaux triples. La défense n’encaisse que 4 points et l’écart est de 14 points après 4 consécutif de Flynn (13-27). Les remplaçants accompagnés de Bembry finissent le premier quart sur le score de 15-28.

Les Wolves sont en échec total en attaque en raison d’une excellente défense torontoise mais aussi d’une maladresse flagrante sur leurs tirs lointains (1/19). Powell continue son récital offensif. Servi par Siakam en contre-attaque, il atteint la barre des 14 points avec un triple et donne 16 points d’avance aux siens (19-35). Il ne s’arrête pas là. On prend les mêmes et on recommence, Siakam le trouve dans l’autre coin, bingo (19-38)!