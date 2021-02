Les Maple Leafs prennent leur revanche sur les Sénateurs

Les Maple Leafs de Toronto affrontaient à nouveau les Sénateurs d’Ottawa pour le deuxième match d’une série de 3 à l’Aréna Scotiabank. Suite à leur humiliante défaite de lundi soir, les hommes de Sheldon Keefe n’ont cette fois-ci pas laissé filer leur avance et l’ont emporté par la marque 2 à 1.

Auston Matthews et Alex Kerfoot ont compté dans la victoire alors que Frederik Andersen a effectué 27 arrêts. Joe Thornton s’est vu refusé 2 buts et les deux équipes ont joué un jeu très serré où il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de marquer.

Formation partante

Aucun changement n’a été apporté à l’alignement et ce malgré une performance plus qu’ordinaire lundi soir. Frederik Andersen était une fois de plus le gardien partant. Ce dernier a disputé 14 des 16 matchs de l’équipe cette saison et était en quête de sa 10e victoire. Le gardien auxiliaire Jack Campbell étant blessé, les Maple Leafs doivent avoir recours aux services de Michael Hutchinson s’ils veulent donner un peu de repos à Andersen.

Première peu excitante

Nous avons assisté à une première période peu enlevante alors que les 2 équipes n’ont pas profité de réelles chances de marquer. Les Sénateurs ont eu un 3 contre 1 mais n’ont pas été en mesure de capitaliser. Du côté des Maple Leafs, le capitaine John Tavares croyait bien avoir une chance de marquer mais le gardien Matt Murray a fait l’arrêt de la mitaine. Avec seulement quelques secondes à faire à la période, Joe Thornton a poussé la rondelle derrière la ligne rouge mais comme il avait dû pousser la jambière le but a été refusé au grand dam du numéro 97 qui ne s’est pas gêné pour dire sa façon de penser aux arbitres.

Toronto ouvre la marque

Quelques secondes après que Joe Thornton se soit vu refuser un deuxième but en raison d’un bâton élevé, les torontois ont finalement touché la cible. Auston Matthews a inscrit son 14e de la saison grâce à un tir sur réception. Murray n’y pouvait rien. Justin Holl a obtenu une mention d’aide sur le but. Matthews a obtenu au moins un point dans les 14 dernières parties et il est maintenant au sixième rang de l’histoire de la franchise pour le nombre de parties consécutives avec au moins un point.