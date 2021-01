Les Maple Leafs prennent leur revanche et l’emportent sur les Oilers

Les Maple Leafs étaient de retour en action vendredi soir à l’Aréna Scotiabank alors qu’ils affrontaient les Oilers d’Edmonton pour une deuxième fois en 3 jours. La troupe de Sheldon Keefe s’était inclinée 3-1 lors du dernier duel.

Mauvaises nouvelles

Les Leafs avaient reçu deux mauvaises nouvelles en début de journée. Blessé lors du match de mercredi, le vétéran Joe Thornton ratera au moins 4 semaines de jeu en raison d’une fracture à une côte. Lourde perte pour l’équipe alors que Jumbo Joe apportait une nouvelle dynamique au premier trio.

Le joueur vedette Auston Matthews était également tenu à l’écart en raison d’un inconfort au haut du corps. Peu d’information a été donné sur la condition du numéro 34 mais l’entraîneur Keefe a dit que son status était au jour le jour.

Nouvelles additions et lignes

En remplacement, les joueurs Pierre Engvall, Adam Brooks et Alexander Barabanov ont été rappelés de l’escouade de réserve qui a forcé Sheldon Keefe a remanier ses trios. Zach Hyman, John Tavares et Mitch Marner formaient la première ligne alors que William Nylander, Alex Kerfoot et Jimmy Vesey composaient la deuxième.

Edmonton compte

Il aura fallu attendre au début de la deuxième période avant de voir une équipe s’inscrire au pointage. Le redoutable attaquant des Oilers Leon Draisaitl a profité d’une erreur de William Nylander devant le filet pour lui soutirer la rondelle et déjouer le gardien Frederik Andersen. 1-0 Edmonton.