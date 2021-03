Les Maple Leafs percent le mur Hellebuyck et l’emportent en prolongation

Après avoir subi un troisième revers consécutif mardi soir, les Maple Leafs tentaient de renouer avec le chemin de la victoire jeudi soir alors que les Jets de Winnipeg étaient une fois de plus les visiteurs à l’Aréna Scotiabank.

Les Jets ont pris les devants dans le match à plusieurs reprises notamment grâce à 2 buts de Nikolaj Ehlers et de superbes arrêts du gardien et détenteur en titre du trophée Vézina, Connor Hellebuyck. Les Maple Leafs ont réussi à combler l’écart et ont pris l’avance en toute fin de match sur des buts de Mitch Marner, William Nylander et Ilya Mikheyev mais Paul Stastny a forcé la prolongation. Auston Matthews a joué les héros en période de temps supplémentaire et Toronto l’emporte 4-3 sur Winnipeg. Première victoire pour les Maple Leafs depuis le 3 mars.

Un nouveau venu

Un seul changement à l’alignement des Leafs en prévision du match, l’attaquant Kenny Agostino remplaçait Travis Boyd au sein du 4e trio. Sheldon Keefe a avoué ne pas avoir aimé ce qu’il a vu de sa 4e ligne récemment et a décidé de donner une chance à Agostino. Le joueur originaire du New Jersey et ancien du Canadien de Montréal n’avait toujours pas disputé de match en saison régulière dans l’uniforme des Maple Leafs. Il a disputé 85 matchs en carrière dans la LNH et sa dernière présence dans la grande ligue remontait à 705 jours! Il a bien performé depuis son arrivée avec le club-école des Marlies la saison dernière, ce qui lui a valu cette opportunité.

Jeu serré

Les 2 équipes n’ont rien voulu laisser passer lors du premier vingt. Le gardien des Jets Connor Hellebuyck s’est rapidement illustré en début de période lorsque William Nylander s’est retrouvé seul en échappée. Les Jets tentent de rattraper les Maple Leafs au sommet du classement de la division Nord.

Winnipeg marque

Les Jets ont été les premiers à s’inscrire au pointage en fin de première période lorsque le tir de Nikolaj Ehlers a déjoué le gardien Frederik Andersen. Les visiteurs s’étaient amenés à 3 contre 1 et Andersen n’y pouvait rien. 1-0 Winnipeg.