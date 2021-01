Les Maple Leafs ont le dessus sur les Jets de Winnipeg

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour à domicile après avoir effectué un voyage à Ottawa. La rencontre de lundi soir s’annonçait excitante alors qu’ils recevaient la visite des Jets de Winnipeg. Les 2 équipes s’affronteront 10 fois cette saison, eux qui sont habitués de croiser le fer que 2 fois par année.

Ballotage

L’organisation avait soumis le jour d’avant l’attaquant Jason Spezza au ballotage ainsi que le gardien Aaron Dell. Si l’équipe était soulagée de voir que personne n’ait réclamé Spezza, les Leafs ont malheureusement vu les Devils du New Jersey réclamer Dell. Ce dernier était le gardien numéro 3 des Leafs.



L’agent de Spezza y était allé d’une déclaration choc la veille en affirmant que son client prendrait sa retraite s’il était réclamé par une autre équipe car il veut finir sa carrière avec Toronto.

Blessures

Les Maple Leafs étaient privés des services du jeune Nick Robertson en raison d’une blessure à un genoux subite à Ottawa. Sheldon Keefe a confirmé qu’il ratera assurément 4 semaines de jeu.

Du côté des Jets, ils étaient privés du joueur vedette Patrick Laine dû à une blessure au haut du corps.

Jeu fermé

Malgré une première période sans but, on ne peut reprocher le manque de travail à certains joueurs. C’est le cas notamment du vétéran Spezza ainsi que du nouveau venu et meilleur défenseur dans la KHL l’an dernier Mikko Lehtonen. Ces derniers ont joué avec beaucoup de détermination, comme pour prouver à leur entraîneur qu’ils méritent une place dans l’alignement. Nous avons eu droit à un premier vingt très serré où les 2 gardiens n’ont rien laissé passer. Le nombre de tirs au buts était de 10-10 après cette période.

Avantage numérique

Les torontois ont ouverts la marque en avantage numérique lorsque John Tavares a profité d’une belle passe de William Nylander pour effectué un tir sur réception dans un filet grand ouvert. Un troisième but en 4 matchs cette saison pour le capitaine. 1-0 Leafs.