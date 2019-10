Les Maple Leafs ont le dessus sur les Bruins en prolongation

Le premier trio des Bruins composé de Pastrnak, Patrice Bergeron et Brad Marchand fait toujours très peur. 3-3 en fin de troisième période.

Les torontois auront mis fin au duel en toute fin de période de temps supplémentaire lors que le tir de la pointe de Mitch Marner a dévié sur le genoux de Morgan Rielly pour faire bouger les cordages et faire bondir la foule. Marque finale: 4-3 Toronto.

Scoring change: @mriles4 is credited with the OT winner!

Here's an extended look at the play that ended tonight's game. #LeafsForever pic.twitter.com/sD4SxvEFKZ

