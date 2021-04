Les Maple Leafs l’emportent facilement sur les Canucks

Les Canucks comptent

Les visiteurs se sont inscrits au pointage en toute fin de deuxième période alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique. Le tir de JT Miller s’est faufilé derrière le gardien des Leafs. Rittich avait fait l’arrêt initial mais la rondelle a glissée derrière la ligne rouge.

Le clou

Alex Kerfoot a profité d’un mauvais dégagement du gardien des Canucks pour faire l’interception. Il a aussitôt refiler la rondelle à Mitch Marner qui était bien posté devant le filet. Les Maple Leafs l’emportent par la marque de 4 à 1.

Échos de vestiaire

Le gardien David Rittich a obtenu sa première victoire dans l’uniforme bleu et blanc et Mitch Marner s’est empressé de lui remettre la rondelle du match. « Il est vraiment un gars extraordinaire et c’est vraiment un beau geste de sa part. Tout ce que je peux dire est merci. » a dit le cerbère après la rencontre.

Rasmus Sandin et Timothy Liljegren ont passé la majorité de la saison ensemble avec les Marlies. « Il joue avec tellement de confiance. Il a raté environ 5-6 semaines de jeu à cause de sa blessure au pied et quand il est revenu, c’est comme si il n’avait pas manqué aucune partie! » a confié Liljegren.

L’entraîneur Sheldon Keefe y est allé dans le même sens: « J’ai trouvé que le duo TJ Brodie et Rasmus a été exceptionnel ce soir. Ça a non seulement aidé Sandin mais toute notre brigade défensive. Sandin méritait de jouer sur la première paire défensive et ça fait aussi partie de sa progression. »