Les Maple Leafs l’échappent et s’inclinent face aux Canadiens

Les visiteurs ont créé l’égalité en milieu de troisième période lorsque Tyler Toffoli a été laissé sans surveillance devant le filet de Frederik Andersen. Il a facilement redirigé la rondelle derrière la ligne rouge. Un 10e but cette saison pour Toffoli, que les Canadiens ont acquis durant la saison morte.

Quel jeu de passe pour le 10e de la saison de Toffoli! 🤩



What a passing play on Toffoli's 10th of the season!#GoHabsGo pic.twitter.com/Rnp4c75HA2