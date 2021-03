Les Maple Leafs encaissent une troisième défaite consécutive

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour à domicile mardi soir après un long voyage dans l’ouest. L’équipe avait remporté ses 3 matchs face aux Oilers mais s’était inclinée lors des 2 parties suivantes contre les Canucks.

Trônant toujours au sommet du classement de la LNH, ils espéraient avoir le dessus dans ce premier de trois duels face aux Jets de Winnipeg.

Les Maple Leafs ont pris les devants tôt dans la partie mais ont vu les Jets revenir de l’arrière et prendre une confortable avance. Le gardien des visiteurs Connor Hellebuyck a été exceptionnel alors que du côté des Leafs, Frederik Andersen n’était pas en grande forme. Auston Matthews a inscrit ses 19e et 20e but dans la défaite. Il est le premier joueur de la LNH a atteindre le plateau des 20 buts cette saison. L’indiscipline et les mauvais revirements auront couté le match aux Leafs qui se sont inclinés 4-3.

L’entraîneur Sheldon Keefe avait dit plus tôt dans la journée que les Jets seraient une formation redoutable cette semaine et que cette série servirait à soit rétrécir l’écart entre les 2 formations ou à agrandir l’avance des Leafs au classement de la division Nord.

Toronto ouvre la marque

Un des joueurs importants pour les Maple Leafs est certainement Zach Hyman. L’attaquant a fait un Auston Matthews de lui-même en milieu de première période en ne faisant qu’une bouchée de la défensive des Jets pour se retrouver devant le gardien Connor Hellebuyck qu’il a habilement déjoué. 1-0 Leafs.

Zach Hyman mentionnait plus tôt en conférence l’importance que tous les trios soient capables de produire offensivement. Sa ligne surnommé la « ZIP Line » (Zach Hyman, Ilya Mikheyev et Pierre Engval) a le vent dans les voiles présentement.