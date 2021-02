Les Maple Leafs complètent le balayage face aux Canucks

L’annonceur-maison n’avait même pas eu le temps d’annoncer le but de Matthews qu’Alex Kerfoot a profité d’une erreur défensive des Canucks pour compter son 2e de la saison 11 secondes plus tard. Les Canucks ont tout tenté mais se sont avoué vaincus. Marque finale, 3-1 Leafs.

Fiche impressionnante

Avec la victoire de ce soir, les Maple Leafs montrent maintenant une fiche de 10-2-1 pour un total de 21 points. Ils occupent toujours la première position au classement général de la LNH. L’équipe connaît le meilleur début de saison depuis la campagne 1993-1994.

Échos de vestiaire

Le défenseur Rasmus Sandin, qui disputait son premier match de la saison, a obtenu un point sur le but d’Auston Matthews. « Mitch est venu me voir et a dit d’essayer de le trouver donc c’est ce que j’ai fait et lui et Auston ont fini le travail. Ça n’a pas été trop difficile. »