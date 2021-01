Les Maple Leafs arrachent la victoire en prolongation

Après plus de 6 mois d’attente, le hockey de la Ligue Nationale était enfin de retour à l’Aréna Scotiabank. C’est sans partisans dans l’édifice que les Maple Leafs de Toronto entamaient mercredi soir leur saison à domicile en y accueillant le Canadien de Montréal.

Il s’agissait d’une première apparition pour plusieurs joueurs dans l’uniforme bleu et blanc.

Les nouveaux venus Joe Thorntons, Wayne Simmonds, Jimmy Vesey, Alexander Barabanov et TJ Brodie disputaient leur premier match au sein de leur nouvelle formation. L’entraîneur Sheldon Keefe et le vétéran Jason Spezza en étaient quant à eux à son premier match d’ouverture avec les Leafs. Spezza avait été rayé de l’alignement partant l’an dernier alors que Keefe est arrivé à la barre de l’équipe en décembre.

Les travailleurs de premières lignes ont été choisis pour présenter l’équipe. Beau geste de la part de l’organisation des Maple Leafs.

As part of last night's #NHLFaceOff celebrations, we were honoured to have courageous frontline workers introduce our 2020-21 team 👏



Thank you for everything you do 💙 pic.twitter.com/QTLHTSTGIk