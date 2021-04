Les éoliennes, de grandes tueuses d’oiseaux? Pas autant que les chats!

L’idée que les éoliennes soient de grandes tueuses d’oiseaux revient de façon récurrente depuis des années. Selon le US Fish and Wildlife Service, les éoliennes tuent effectivement, en moyenne, 230 000 oiseaux par année aux États-Unis. Ça représente environ 1 décès sur 14 200 morts «accidentelles» d’oiseaux — ou 1 sur 8600, si on exclut les oiseaux tués par les chats.

Si les turbines sont une menace pour les oiseaux, elles n’en sont donc pas la plus grande.

3 oiseaux sur 4 tués par des chats

Selon l’agence américaine, parmi les objets construits par l’humain, les premiers tueurs d’oiseaux restent de loin les fenêtres en verre. Celles des bâtiments sont en effet responsables d’environ 599 millions de décès d’oiseaux par an.

Les véhicules suivent avec environ 215 millions, et le poison avec environ 72 millions.

Mais loin devant le humains, les plus grands tueurs d’oiseaux sont les chats, avec une moyenne estimée à 2,4 milliards de décès par an. Autrement dit, près de 3 oiseaux morts sur 4, aux États-Unis, sont victimes des félins.