Les Blue Jays prennent leur revanche sur les Red Sox

… et en ajoute un

C’est au tour de Steven Wright d’affronter l’attaque torontoise définitivement dans un bon soir. Tellez puis Drury signent un coup sûr, puis Galvis est éliminé sur un attrapé de volé. Son coup était, en revanche, suffisamment puissant pour permettre à Tellez de marquer un point de plus (6-3).

Avec Drury positionné en deuxième but et Guerrero Jr. en premier suite à un but sur balles, Gurriel Jr. à une belle occasion de tuer le match. Malheureusement, il ne parvient pas à frapper la balle et concède un retrait sur prises.

Ken Giles finit le travail

Avec trois points de retard, les Red Sox font face au finisseur Ken Giles pour tenter d’éviter la défaite dans la neuvième manche.

Le lanceur élimine d’abord Vazquez sur prises. Il sprinte ensuite en premier but pour retirer Bradley Jr. Pour conclure la rencontre, Gurriel Jr. se saisit au vol de la frappe de Chavis. Dans le sillage d’une bonne défense sur les manches 5 à 9, les Blue Jays s’imposent 6-3.