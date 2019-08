Le Toronto FC s’impose dans le Derby du Canada et se relance en MLS

Offensif et inspiré, le Toronto FC a frappé pas moins de 5 fois au but au cours des 25 premières minutes, sans jamais cependant réussir à cadrer.

Fin de première mi-temps terne, retour des vestiaires explosif

Cependant, au fur et à mesure que le chronomètre se rapprochait de la 45e minute, les joueurs de l’Impact ont peu à peu mis le pied sur le ballon, obligeant le bloc torontois à rester bas et dans son camp. Mais malgré 3 frappes tentées, jamais en première période les joueurs montréalais n’ont su à trouver la faille.

Plus confiant et plus entreprenant au retour des vestiaires, l’Impact a finalement ouvert le score à la 49e minute de jeu grâce à une superbe frappe lointaine de sa nouvelle recrue et ancien joueur du FC Barcelone, Bojan Krkic.