Le Toronto FC se qualifie pour les demi-finales de Conférence

Pourtant, la première période des prolongations fut une orgie offensive des locaux.

Les Rouges et Blancs ont en effet réalisé l’exploit d’inscrire quatre buts en seulement quinze minutes (successivement à la 92e, 95e, 102e et 115e), devant 25 000 personnes partagées entre la joie et le choc face à un spectacle presque surnaturel.

«La mentalité de ne pas laisser l’égalisation tardive nous déconcerter, de nous regrouper et de se remobiliser, c’est le signe d’une grande équipe.» – Michael Bradley, milieu de terrain du TFC

Invaincu, le TFC l’est désormais depuis le 3 août et sa dernière défaite 3-1 face aux Red Bulls de New York. Mercredi 23 octobre, les Rouges et Blancs affronteront en demi-finale l’autre équipe new-yorkaise de MLS, le New York City FC, 1er de la Conférence de l’Est à la suite de la saison régulière.