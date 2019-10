Le Toronto FC joue sa place pour une finale de la MLS

«On sent qu’on peut compter sur chaque joueur de l’équipe», indique Omar Gonzalez, défenseur du TFC. «On a un bon groupe, un groupe sain. Des titulaires aux remplaçants, tout le monde est joyeux, tout le monde rigole. On a un très bon esprit de groupe.»

Dans des matchs à élimination directe, la solidité mentale d’un groupe est primordiale, tout comme la solidarité entre les joueurs. Et face à Atlanta encore plus, les 11 joueurs alignés (et les sept remplaçants) devront faire preuve d’une solidité à toute épreuve.

Depuis juillet, le très bon esprit qui règne au sein du vestiaire du TFC est souvent loué – par les joueurs, le personnel et la presse – et apparaît comme l’une des raisons centrales des performances excellentes de l’équipe.