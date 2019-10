Le Toronto FC décroche une victoire décisive

En effet, en cas de victoire de Toronto, couplée à un faux-pas de ses concurrents directs (DC United et les Red Bulls de New York), les Rouges et blancs pouvaient décrocher la 4e place de la conférence, leur permettant de recevoir lors de leur prochain match.

Festival d’occasions manquées en première mi-temps

Favori, le TFC a débuté cette rencontre sur les chapeaux de roue. Dans un 4-2-3-1 caractéristique, les joueurs de Vanney ont d’entrée mis une grosse pression sur le but adverse. À travers les montées répétées des deux latéraux (Auro et Morrow), permettant aux ailiers torontois de se placer dans les intervalles, le Toronto FC a facilement déséquilibré un bloc de Colombus bas, mais peu organisé.

Incapable de ressortir proprement de son camp, notamment en raison de maladresses techniques flagrantes dans les transitions offensives, l’équipe de l’Ohio a subi pendant près d’un quart d’heure les vagues rouges et blanches, sans pour autant flancher. À la 6e minute de jeu, un beau mouvement collectif entre Endoh et Altidore s’est conclu par une frappe trop écrasée du Japonais, avant que, deux minutes après, ce soit au tour de l’attaquant américain de buter sur le gardien adverse.

Offensivement très intéressant – notamment à travers la relation Auro-Pozuelo-Delgado – le côté droit du TFC a aussi été le plus en difficulté sur les contres adverses, permettant peu à peu au Colombus Crew de sortir la tête de l’eau.

À la 21e minute de jeu, les coéquipiers de Jonathan Mensah sont même passés tout proches d’ouvrir le score après une magnifique déviation de la poitrine de Zardes pour Espinoza, obligeant Westberg à s’employer. Plus en confiance, les Jaunes et noirs sont devenus plus entreprenants ensuite, évoluant plus haut, prenant plus de risques et inversant finalement quelque peu le momentum de la rencontre.