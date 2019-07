Le pianiste Charles Richard-Hamelin au-delà de ses frontières au Toronto Summer Music Festival 2019

90 concerts par an

Cette victoire marque un tournant dans sa carrière. Charles Richard souligne la principale différence: «avant j’avais une vingtaine de concerts par an, aujourd’hui j’en fais entre 80 et 90».

Le musicien a également participé à plusieurs festivals en Europe, comme à Prague ou en France lors du festival La Roque d’Anthéron. Sa performance lors du prestigieux prix Krystian Zimerman à Varsovie en 2015, lui fait remporter la médaille d’argent.

Discographie

Charles Richard-Hamelin est un soliste, mais «il apprend beaucoup des autres».

En plus des concerts et festivals, le musicien enregistre. Sa discographie comporte déjà trois albums, dont le second comportant des œuvres de Beethoven, Enescu et Chopin enregistré à Québec.

Lorsqu’on lui demande ses plans pour le futur, le musicien confie à L’Express: «ça serait un rêve pour moi d’enregistrer avec l’Orchestre Symphonique de Montréal».