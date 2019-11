Le Papillon on Front : le restaurant français fête ses 45 ans

Arrive le choix du dessert. Comme partir du restaurant sans goûter aux crêpes qui figuraient déjà dans les assiettes il y a 45 ans de cela ? Une crêpe banane chocolat et sa boule de glace nous emportent dans la région bretonne française. La crème brûlée, plus audacieuse vient ravir nos papilles, délicate et savoureuse.

Cette cuisine traditionnelle française satisfait petits et grands et les gourmandises du dessert comblent les appétits tout en clôturant à merveille le repas.

Voyage de l’autre côté de l’Atlantique

Selon Sandra Kane, «c’est difficile de tenir un restaurant français à Toronto». Ce défi est pourtant relevé à merveille par le restaurant, à l’aide d’une équipe «solide et passionnée», précise-t-elle.

Au comptoir, les serveurs sont à la fois francophones et anglophones, de quoi ravir les divers clients qui s’installent à une table.

Parmi eux, quelques Français, venus retrouver les plats typiques de différentes régions de leur pays, mais aussi des anglophones attirés par la gastronomie française, accompagnés pour certains de leurs enfants, qui viennent pratiquer l’anglais appris à l’école.

L’hiver, le restaurant propose des menus avantageux, avec entrée-plat-dessert pour 28$ le midi et 38$ le soir. Le jeudi, les bouteilles de vins français et ontariens sont à moitié prix.