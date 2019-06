Le Mac and Cheese Festival, c’est ce weekend à Toronto

Déjà 5 ans que le Mac and Cheese Festival fait saliver les Torontois le long d’un week-end. Au bacon, en tacos, en poutine, végétariennes… Les fameuses macaronis au fromage se présenteront à vous sous toutes leurs coutures.

Cette année encore, des récompenses pour les recettes les plus créatives et les plus populaires, jusqu’à 5000 $, seront décernées aux chefs cuisiniers participants. De quoi motiver les troupes. Mais l’argent récolté lors des ventes sera reversé aux associations.

L’événement se tiendra près de la Tour CN, au 255 Bremner Boulevard, le vendredi 7 juin, de 19h à 23h, le samedi de midi à 23h et le dimanche de midi à 20h.

Laissez-passer VIP pour éviter les files d’attente

L’an dernier, en partenariat avec le Buskerfest, le festival avait attiré près de 150 000 personnes au Woodbine Park. Les bouchons se forment aisément comme vous pouvez l’imaginer.

Si l’entrée au festival est gratuite, des laissez-passer VIP sont désormais disponibles en ligne afin de gagner du temps pour se rendre aux stands de nourriture et de boisson, et acheter les jetons.

Les laissez-passer de 25 et 60 $ permettent également d’avoir des jetons d’avance et d’accéder à un espace VIP.