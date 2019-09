Le grand retour de Louis-José Houde à Toronto

«Ensuite mon équipe et moi on marche vers la scène dans un ordre précis. Pas n’importe comment, toujours dans le même ordre. Une fois rendu en arrière du rideau, je donne un mot clé à mon directeur de tournée et il improvise un rap médiocre sur ce mot. C’est très drôle comme cérémonie.»

Le cinéma

L’humoriste a beaucoup travaillé au grand écran lors des dernières années. Son plus récent film, Menteur, obtient beaucoup de succès au guichet québécois. Comment cette carrière cinématographique est-elle arrivée?

«C’est vraiment quelque chose qui est arrivé un peu comme ça, et j’ai décidé d’embarquer. Je n’ai jamais exprimé publiquement que je voulais faire du cinéma et, un moment donné, j’ai eu une ou deux offres pour des petits caméos, et plus tard pour un rôle principal. J’me suis rendu compte que j’aimais ça. Par contre, je ne veux pas que ca prenne trop de place dans ma carrière.

Les spectacles, ça demeure ma priorité. J’ai tourné Menteur l’an dernier qui est sorti cet été, et là j’en refuse. Je ne veux pas trop en faire parce que mon métier, ça demeure humoriste, et c’est que j’aime le plus faire.»

«Je ne veux pas que les tournages prennent trop de place. Je mets beaucoup d’effort quand je le fais, mais je ne veux pas que les gens soit mêlés: est-il humoriste ou acteur? Je veux rester humoriste toute ma vie.»