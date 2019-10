Le duo électro-pop français Polo & Pan débarque à Toronto

«Déjà le 1er novembre c’est mon anniversaire, donc je vais être très heureux. On vient avec un live qui est plus perfectionné qu’avant. Et on vient avec notre chanteuse Victoria Lafaurie qui est une vraie sirène. On est très heureux de revenir.»

Bientôt un deuxième album

Tranquillement pas vite, les deux comparses travaillent sur un nouvel album. «Le premier album, on avait tout le temps de le faire parce que personne ne nous connaissait et nous étions dans notre laboratoire musical à prendre le temps qu’on voulait.»

«Maintenant qu’on voyage beaucoup donc il a fallu transformer notre manière de créer. On crée durant les voyages, beaucoup dans les avions et les trains. Le premier album était un album dédié au voyage, maintenant on utilise nos voyages pour créer. C’est rigolo de voir qu’on est pris a notre propre jeu.»

«On est attendu plus que le premier et maintenant y’a une attente supplémentaire et l’envie de ne pas la décevoir. Ça prend beaucoup de temps de faire un 2e album puisqu’on est méticuleux, mais on travaille énormément dessus.»