Le cricket dans l’ombre du baseball à Toronto

Des origines obscures

Il existe une pléthore de théories qui expliquent la naissance du cricket. Pour certains, ce jeu serait apparu en France au Moyen-Âge. Pour d’autres, il s’agissait à l’origine d’un passe-temps d’enfants dans le sud-est de l’Angleterre.

Une chose est sûre: ce sport s’est développé en Grande-Bretagne et s’est encore davantage répandu au sein de ses colonies. Le cricket est aujourd’hui le sport national en Inde.

Toronto, foyer de développement du cricket

Pratiqué dans toutes les provinces canadiennes, ce sport reste néanmoins majoritairement joué en Ontario. 80% du cricket du pays s’y pratiquerait.

Et pour cause, le plus vieux club de cricket canadien a été fondé en 1827 à York, petite ville à l’est de la rivière Humber qui ne faisait pas encore partie de la capitale ontarienne.