Le camp d’entraînement des Maple Leafs bat son plein

Kyle Dubas entame sa 3e saison en tant que DG alors que Mitch Marner et Auston Matthews en seront à leur 5e saison dans la LNH. Dubas a souvent répété qu’il voulait garder son noyau intact, mais il sera difficile de justifier encore longtemps que 40 millions $ de la masse salariale soient utilisés pour seulement 4 joueurs: Marner, Matthews, Nylander et Tavares.

L’objectif reste clair, ont veut amener un championnat à Toronto. Par contre, l’équipe veut tout d’abord se concentrer sur le début de la saison et établir les fondations pour le reste de la saison.

Vent de fraîcheur

L’arrivée des nouveaux venus, particulièrement Wayne Simmonds et Joe Thornton a définitivement installé un vent de fraîcheur et de positivisme sur l’équipe. Lors d’une visioconférence au terme du premier jour d’entraînement, l’attaquant Zach Hyman a confirmé que les deux joueurs d’expérience amènent beaucoup d’énergie sur la glace et dans le vestiaire.

«Ça a été facile. C’est un groupe extraordinaire. Il y a beaucoup de rires. C’est un bon sentiment d’être ici et l’ambiance est positive», a pour sa part dit Joe Thornton. Ce dernier a passé sa quarantaine dans une maison avec plusieurs coéquipiers, dont Auston Matthews, Rasmus Sandin et William Nylander.

Même son de cloche du côté de Wayne Simmonds qui est originaire de Scarborough. «C’est un honneur et plaisir de vêtir le bleu et blanc. C’est une des meilleures organisations dans la ligue et je suis honoré d’en faire partie maintenant. J’ai patiné près de la vitre pour voir la réflexion et le bleu et blanc me fait bien!»