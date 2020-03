L’âge d’or de la magie à l’AGO… avec une touche de modernité

Soirée de mentalisme



Le 4 avril, dans l’espace central de l’AGO (le Walker Court), se tiendra une soirée Mysterion – Under the Spiral Spiral Staircase. L’événement musical combinera magie, illusion et mentalisme.

Cette soirée sera animée par les Sentimentalists, un duo formé des mentalistes Mysterion et de Steffi Kay, et mettra en vedette le magicien Richard Forget, le «mystificateur minimaliste» Nicholas Wallace et le chanteur de charmes Richard Herfeld.

Le 17 avril en soirée au Jackman Hall, le conférencier Julian Cox, directeur adjoint de l’AGO, présentera des affiches de l’exposition.