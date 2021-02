La surprise Ojeleye-Pritchard vient à bout des Raptors

Auteurs d’un bon match défensif sur les joueurs vedettes des Celtics Jaylen Brown (12 points, 3/14 au tir) et Jayson Tatum (17 points à 5/13), les Raptors ont subi les foudres des joueurs de complément des Celtics et le réveil de Kemba Walker, peu en vue depuis le début de saison. Boston a affiché une adresse insolente à 3-points dans le sillage d’Ojeleye (24 points, 6/8 à 3-points), Pritchard (20 points, 6/8 à 3) et Walker (21 points à 5/8 à 3) pour s’imposer 120-106 sans jamais avoir été mené.

Les hommes de Nick Nurse ont tout de même eu des occasions de revenir dans la rencontre en suivant le plan de jeu défensif de l’entraîneur en chef, mais ont manqué trop de paniers faciles sous le cercle à des moments clés, qui auraient pu leur permettre de faire basculer la rencontre en leur faveur. L’adresse à 3-points a aussi fait défaut aux Raps. Ils n’ont converti que 9 de leurs 28 tentatives derrière l’arc.

Le bilan des Raptors après leur voyage hors de Tampa Bay demeure positif avec 4 victoires et 2 défaites qui sont intervenues lors des matchs en back to back. L’équipe sera de retour dès samedi à l’aréna Amalie pour y affronter une équipe de Minnesota qui partage le pire bilan de la ligue avec Detroit (6-19).

Le fil du match

Après un 7-0 des Celtics et un 0 sur 5 collectif au tir pour débuter, Lowry met le premier paniers des Raptors (7-2). Toronto ne rentre pas ses tirs de loin pourtant ouverts au contraire de leurs hôtes très adroits à 3-points (15-4). Les Torontois mettent du temps à rentrer dans le match mais leur défense monte en puissance et ils recollent à -4 (22-18).