La progression du bilinguisme au Canada se joue à Toronto

Le plus important conseil scolaire au pays songe à répondre aux coupes en éducation du gouvernement provincial en sabrant le transport de 6500 élèves en immersion française. Canadian Parents for French Ontario (CPFO) est préoccupé pour l’avenir des inscriptions et des programmes au Toronto District School Board (TDSB) et s’alarme de l’effet national d’un tel choix.

Après avoir accompagné des parents en délégation devant le TDSB, le 27 mai et le 3 juin, la directrice générale de CPFO est catégorique. «Si Toronto coupe le transport aux élèves de nos programmes, estime Betty Gormley, d’autres conseils vont penser qu’ils peuvent aussi le faire.»

La province voudrait augmenter la taille des classes à partir de la 4e année dans tous les programmes et diminuer de 3000 le nombre de professionnels afin d’épargner un milliard $ sur trois ans. Avec ses 600 écoles et 246 000 élèves, le TDSB devrait en conséquence réduire de 42 millions $ son prochain budget.

Le transport des élèves en immersion est dans sa mire, puisqu’il occasionne des dépenses hors normes en raison de l’absence d’écoles offrant le programme dans chaque quartier. L’autorité fournit des autobus à l’élémentaire et des billets de transport public au secondaire.

CPFO craint des coupes de 9 millions $ visant le transport et de 12,1 millions $ pour le programme cadre de langue seconde, mais aussi une réduction de la taille des classes au secondaire.