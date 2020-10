La Crise d’Octobre: une légende collective

On a même pu lire un chroniqueur de La Presse, pourtant pas reconnu comme un média indépendantiste, réclamer des excuses d’Ottawa… et de Québec. Voyons donc!

D’abord, des excuses à qui? Au peuple québécois? Rappelons que l’opinion publique québécoise de l’époque, tout en étant plus ou moins d’accord avec les revendications sociales du FLQ, répudiait les moyens violents utilisés par les kidnappeurs.

Est-il aussi nécessaire de rajouter qu’il y a eu morts d’hommes et de femmes, et que ce ne sont pas les gouvernements qui posaient des bombes ou tenaient le fusil? À ma connaissance, aucun felquiste ne s’est excusé.

Légitimer l’exceptionnalisme

Non, non, cette fascination pour la Crise d’Octobre et l’encre qu’elle fait couler ne proviennent en fait que de la propension des Québécois — et des Canadiens français en général — à se créer des légendes pour légitimer leur histoire courante et leurs valeurs.

Sur le plan politique, au Québec, l’opposition à Ottawa a toujours été une valeur sûre.