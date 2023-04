Relevant de la gestionnaire des programmes, l’intervenante en appui transitoire et soutien au logement, elle accompagne les femmes qui ont quitté ou qui se préparent à quitter une relation abusive et qui choisissent de refaire leur vie seule ou avec leurs enfants. L’intervenante accompagne et soutient la cliente dans les démarches qui lui permettront de devenir davantage autonome. Elle met en place un plan de transition et lui fournit l’ensemble des informations nécessaires à la connaissance accrue des services et agences qui l’aideront à répondre à certains de ses besoins. Elle veillera, plus spécifiquement, à ce que la cliente et ses enfants soit en sécurité à tout moment. Elle travaille en collaboration avec un ensemble de professionnels de services sociaux, communautaires, légaux et du domaine de la santé, si nécessaire. Finalement, l’intervenante peut être appelée à siéger à des comités communautaires.

Exigences académiques, expériences professionnelles

Diplôme d’études collégiales en travail social, en sciences humaines, ou de l’expérience pertinente au poste, notamment en communication. Un minimum de deux ans d’expérience en coordination de projets communautaires incluant l’animation de groupes. Connaissance de l’approche féministe et démontrer une capacité d’intervention auprès des femmes victimes de violence et d’analyse par l’approche féministe. Bonne connaissance des enjeux de la communauté francophone en contexte minoritaire ainsi que des ressources francophones, bilingues et anglophones présentes au sein du Grand Toronto. Habiletés à gérer des situations de crise et à intervenir auprès des femmes victimes de violence Bonnes capacités de communication en français et en anglais à l’oral et à l’écrit La connaissance d’une autre langue est considérée comme un atout. Utilisation des appareils usuels de bureau, les logiciels de la Suite Microsoft, l’internet, le courrier électronique. Vaste connaissance des besoins de la collectivité francophone dans toute sa diversité ainsi que les ressources communautaires de la région de Toronto et Peel Halton

Exigences du poste

Pouvoir effectuer de nombreux déplacements et travailler selon un horaire flexible Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide est un atout Obtenir une vérification des antécédents criminels et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV)

Compétences