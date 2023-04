Intervenante de préparation à l’emploi

Relevant de la gestionnaire de programmes, l’agente de préparation à l’emploi développe et offre les services du Programme de préparation à l’emploi (PPE) destiné aux femmes. Elle fournit des conseils, du counseling, des renseignements de pointe aux participantes sur tous les aspects du choix de carrière, de la recherche et du maintien en l’emploi. L’agente, en collaboration avec chacune des participantes au programme est appelée à préciser les besoins des participantes, à élaborer un plan d’action répondant à leurs aspirations et aux exigences du marché du travail, à les soutenir dans leurs démarches de retour au travail ainsi qu’à évaluer le succès des actions entreprises. Enfin, elle promeut le programme dans divers milieux économiques de Toronto et de Brampton et travaille en étroite collaboration avec les agences partenaires du programme.

Connaissances, habilités et formation professionnelle

Diplôme d’études collégiales en travail social, en sciences humaines. Minimum de deux ans d’expérience en intervention sociale liée à l’orientation de carrière, le counseling d’emploi ou la coordination de projets au sein d’un organisme communautaire à but non lucratif, incluant l’animation de groupes. Connaissance de l’approche féministe et démontrer une capacité d’intervention auprès des femmes victimes de violence et d’analyse par l’approche féministe. Très bonne compréhension des enjeux liés à la justice économique ainsi que de bonnes connaissances des exigences et barrières de l’employabilité dans le marché du travail du Grand Toronto et Peel Halton, ainsi que des défis des femmes francophones nouvellement arrivées (immigrantes et réfugiées) Bonne connaissance des enjeux de la communauté francophone en contexte minoritaire ainsi que des ressources francophones, bilingues et anglophones présentes au sein du Grand Toronto. Très bonnes capacités de communication en français et en anglais à l’oral et à l’écrit. Connaissance et habilités reliées à l’animation de groupe Utilisation des appareils usuels de bureau, les logiciels de la Suite Microsoft, l’internet, le courrier électronique. La connaissance d’une autre langue est considérée comme un atout. Obtenir une vérification des antécédents criminels et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV).

Compétences

Excellentes capacités de communication interpersonnelle Orientée vers la clientèle Sens de l’organisation Démontrer de fortes habiletés d’analyse économique Fait preuve de créativité et possède un large réseau de ressources (resourceful) Capacités démontrées en animation Faire preuve d’une grande autonomie et capacité démontrée à travailler en équipe Sensibilité et ouverture démontrée envers la diversité

Lieu de travail : Toronto et Brampton (occasionnel)