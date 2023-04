Intervenante aux relations communautaires, prévention et sensibilisation

Relevant de la gestionnaire des programmes, l’agente des relations communautaires développe et livre l’ensemble de la programmation communautaire liée à la sensibilisation et à la prévention à la violence faite aux femmes telle que les ateliers et formations destinés à la communauté, aux groupes, agences et institutions. Elle établit des partenariats autant auprès de la communauté francophone qu’anglophone permettant à Oasis d’offrir une programmation communautaire répondant à des besoins variés au sein de la communauté en concordance avec son mandat, l’approche féministe et les objectifs des programmes. De plus, l’agente des relations communautaires travaille en collaboration avec des collègues et des bénévoles à promouvoir le Centre par la conception et la diffusion à un large public d’outils promotionnels incluant un site web mis à jour, utile et pertinent ainsi qu’à coordonner l’organisation d’événements communautaires. Enfin, elle représente Oasis en siégeant à divers comités et tables de concertation afin de travailler à éliminer la violence faite aux femmes et à renforcer leurs capacités communautaires.

Exigences académiques, expériences professionnelles

Diplôme d’études collégiales en travail social, en sciences humaines, ou de l’expérience pertinente au poste, notamment en communication.

Un minimum de deux ans d’expérience en coordination de projets communautaires incluant l’animation de groupes.

Connaissance de l’approche féministe et démontrer une capacité d’intervention auprès des femmes victimes de violence et d’analyse par l’approche féministe.

Bonne connaissance des enjeux de la communauté francophone en contexte minoritaire ainsi que des ressources francophones, bilingues et anglophones présentes au sein du Grand Toronto.

Très bonnes capacités de communication en français et en anglais à l’oral et à l’écrit

La connaissance d’une autre langue est considérée comme un atout.

Utilisation des appareils usuels de bureau, les logiciels de la Suite Microsoft, l’internet, le courrier électronique.

Obtenir une vérification des antécédents criminels et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV).

Vaste connaissance des besoins de la collectivité francophone dans toute sa diversité ainsi que les ressources communautaires de la région de Toronto et Peel Halton

Exigences du poste

Pouvoir effectuer de nombreux déplacements et travailler selon un horaire flexible

Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide est un atout

Compétences

Connaissance de l’approche féministe

Connaissance des services sociaux et communautaires ainsi que les programmes d’aide

Connaissances générales des enjeux des services en français dans des contextes minoritaires

Démontrer des capacités supérieures de communication interpersonnelle, du dynamisme, de l’entregent

Être orientée vers la cliente

Capacité de travailler de façon autonome et en équipe

Faire preuve de créativité et d’un sens élevé de l’organisation

Posséder un large réseau de ressources (resourceful)

Savoir gérer les priorités et les pressions conflictuelles

Sensibilité et ouverture démontrées envers la diversité

Capacités supérieures de communication écrite et verbale en français et en anglais.

Lieu de travail : Brampton

Date d’entrée en fonction : immédiatement, contrat à temps plein – 35 heures par semaine