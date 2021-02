Humiliante défaite pour les Maple Leafs qui s’effondrent face aux Sénateurs

« Certains jeux insouciants de notre part et les 2 buts en désavantage numérique. Nous l’avons échappée celle-là » a candidement dit Auston Matthews après la rencontre.

L’entraîneur Sheldon Keefe a admis ne pas avoir aimé l’effort des siens, et ce même lorsque son équipe menait par 4 buts : « On leur a donné la partie même quand ils n’avaient pas grand chose. Nous avons mal joué et étions négligents. Même avant la 3e période, je trouvais qu’on était trop insouciants. Crédit à eux , ils ont été forts mais tout ce qu’ils ont eu, on leur a donné. »

Les 2 équipes croiseront le fer à nouveau mercredi soir à l’Aréna Scotiabank.