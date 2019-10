Hommage au peuple libanais

Le Liban est un petit pays en bordure de la mer Méditerranée. Il est célèbre pour ses belles montagnes, ses cèdres millénaires et son climat tempéré. Le pays abrite un peuple multiethnique dont les origines remontent aux plus anciennes civilisations de ce monde.

6000 ans d’histoire

L’histoire du Liban est vieille d’au moins 6000 ans. Byblos (Jbeil), l’ancien port du Liban – aujourd’hui ville touristique – est l’une des plus vieilles villes du monde toujours habitée.

Les anciens peuples du Liban étaient les créateurs du premier alphabet. Ils étaient également des marins et des explorateurs adeptes. Ils ont navigué sur la Méditerranée et, selon certains comptes, ont même atteint les côtes de l’Amérique du Nord et du Sud des centaines d’années avant Christophe Colomb.

Les anciens Phéniciens ont établi des postes de commerce et des colonies sur tous les rivages de la Méditerranée. Une de leurs colonies, Carthage, a rivalisé Rome durant des siècles.

Jésus-Christ y a accompli son premier miracle: transformer de l’eau en vin. Et, au premier siècle déjà, les Libanais avaient adopté le christianisme. L’islam est arrivé au Liban quelques siècles plus tard.