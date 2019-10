Haïti : une crise politique et sociale inédite paralyse le pays

«Aujourd’hui, le mouvement exige un changement fondamental des systèmes politiques et économiques qui se traduisent par une richesse extrême pour quelques-uns, une pauvreté extrême et des conditions de vie désespérées, ainsi qu’un déni des droits fondamentaux comme l’accès à l’école, aux soins de santé et à un logement sûr pour la majorité des Haïtiens.»

«Les dirigeants et les participants des manifestations réclament avant tout le départ du président Jovenel Moïse. Mais il est clair que la solution doit aller plus loin qu’un changement de direction, pour s’attaquer aux problèmes systémiques et à la violence structurelle. Cependant, il est peu probable que les élections à elles seules entraînent le type de changement du système que les Haïtiens exigent.»

«Tout comme les causes de la crise politique actuelle en Haïti sont profondes et complexes, il n’y a pas de sortie rapide ou facile de la crise actuelle. Pour qu’Haïti parvienne véritablement à la stabilité, il faudra s’attaquer aux profondes carences de la démocratie et de l’état de droit qui ont conduit à l’exclusion de la majorité populaire.»

«La question qui se pose au gouvernement haïtien et à la communauté internationale, qui a toujours joué un rôle démesuré en Haïti, est de savoir si la crise actuelle sera l’occasion d’investir véritablement dans le changement du système. Tant qu’ils ne l’auront pas fait, le chaos risque de s’aggraver. C’est donc une période d’incertitude intense, mais aussi une période d’espoir renouvelé.»