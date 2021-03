Fin malheureuse pour la belle saison des Raptors 905

Après avoir fini en tête de la saison régulière et avoir disposé facilement de l’équipe Ignite en quart de finale (127-102), les Raptors 905 affrontaient les Blue Coats du Delaware en demi. Meilleure attaque du tournoi et très impressionnants dans le secteur offensif par leur jeu collectif et leur adresse de loin, les hommes de Patrick Mutombo ont connu une soirée sans au pire des moments.

Face à une excellente défense de l’équipe du Delaware qui avait un plan de jeu bien en place, ils ont totalement déjoué en attaque avec 26 pertes de balle et une adresse à 3-points en berne (7/34). En plus d’une grosse défense, les Blue Coats ont réalisé une performance offensive de haut niveau dans le sillage de Paul Reed, solide intérieur candidat au titre de meilleur joueur du tournoi.

Ce dernier finit avec 26 points, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres. Il a bien été secondé par quatre autres joueurs à plus de 10 points, dont deux au-dessus des 20 (Joe 24, Key 21). Avec une large victoire sur le score de 100-127, l’équipe affiliée aux Sixers de Philadelphie retrouvera le Magic de Lakeland en finale jeudi. Les joueurs des 905 rentrent à la maison mais peuvent être fiers de leur parcours et du niveau de jeu affiché durant toute la compétition.

Le fil du match

Les deux équipes démarrent fort en défense. Les 905 n’encaissent que 4 points sur les 4 premières minutes. Ils parviennent à en inscrire 7 par Ellenson, Johnson et Morgan (7-4). L’adresse fait défaut aux joueurs de l’équipe de Mississauga. Cela permet aux Blue Coats de rester dans le match (10-9). Ils passent même momentanément devant, mais Mooney marque de loin pour changer la donne (15-14).