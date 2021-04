Fin de série pour les Raptors à New York

Les Knicks se reprennent après avoir encaissé un 8-0 avec deux triples de Randle et Barrett (19-18). Ils conservent un court avantage jusqu’à la fin du quart grâce à un bon passage de Derrick Rose en sortie de banc et les 13 points de Randle (30-26).

New York maintient son avance en début de deuxième quart avec une adresse de loin qui ne faiblit pas (6/10 jusque-là). Rose est agressif et provoque la faute de Lowry. Il met ses deux lancers (40-32). Toronto maintient un écart peu conséquent sans parvenir non plus à revenir totalement. Siakam marque à 3-points.