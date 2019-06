Fête des pères : 6 idées cadeaux pour les pères du Grand Toronto

Attention, elle arrive! Ce dimanche 16 juin, les pères seront à l’honneur. À cours d’idées? Aucun problème, L’Express vous vient en aide et vous propose six idées qui sauront ravir et surprendre votre paternel!

Vivre des moments : un cadeau impérissable

Des activités en famille sont des cadeaux qui plaisent: l’occasion de partager un moment qui restera gravé, avec votre papa. Voici quelques idées qui pourront vous mettre sur la voie du cadeau parfait:

Le lancer de haches en famille, ça vous dit? Ce sport ancestral, beaucoup pratiqué par les bucherons canadiens jadis, séduit de plus en plus. Il vous est possible de réserver une ligne pour un temps donné, afin d’exercer votre précision dans une ambiance festive et amusante. Il existe plusieurs lieux qui proposent cette activité dans et aux alentours de Toronto. Une partie de lancer de fléchettes… améliorée!

Autre sortie, celle-ci gage d’adrénaline: les courses de go-karts, ces voitures de course miniatures destinées à être conduite sur des circuits adaptés, pour petits et grands. Comptez 25 à 30$ la course par personne. Amusement garanti!

Passer la fête des pères… aux chutes du Niagara: dégustation de vin, partie de golf, balade autour des célèbres chutes, dîner au sommet de la Tour Skylon… Les options sont nombreuses et à 2 heures de voiture de Toronto.