Entreprises : les côtés positifs de la COVID-19

Nous leur avons appris à gérer leur personnel en faisant preuve d’empathie, de flexibilité et d’une meilleure communication. Ainsi, nos clients ont réussi à gérer la productivité de leurs travailleurs en les gardant motivés et engagés.

Les meilleures pratiques du retour au travail

Il est important de sensibiliser les travailleurs qui doivent se présenter au travail aux risques associés à la COVID-19, afin de les rassurer. Nous avons instruit nos clients de la façon suivante :

• Encourager les employés à rester informés en surveillant les derniers développements d’organisations de santé fiables comme Santé publique Ontario, le ministère de la Santé (Canada et Ontario) et l’Organisation mondiale de la santé.

• Affichez des affiches encourageant le lavage des mains.

• Placer des affiches et un désinfectant pour les mains dans des zones bien en vue sur le lieu de travail pour rappeler aux travailleurs de suivre des pratiques d’hygiène strictes telles que le lavage fréquent des mains, la désinfection régulière des surfaces de bureau et d’ordinateur, et une toux et éternuement dans le coude.