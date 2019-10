Élections fédérales 2019 : 14 élus issus des communautés francophones hors Québec

Les francophiles

En plus des chefs, plusieurs députés francophiles ont aussi été élus, tels que les libéraux Anthony Rota dans Nipissing-Timiskaming et Julie Dabrusin dans Toronto Danforth, la conservatrice Stephanie Kusie dans Calgary Midnapore en Alberta, et la néo-démocrate Niki Ashton dans Churchill Keewatinook Aski au Manitoba.

Toutefois, il est difficile à l’heure actuelle de déterminer qui, parmi l’ensemble des nouveaux élus à travers le pays, est en mesure de s’exprimer en français.

Au Québec

Lors de la dernière législature, les responsables du dossier des langues officielles et de la francophonie des trois principaux partis représentés aux Communes étaient du Québec.

Mélanie Joly, qui a notamment piloté le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles pour le gouvernement Trudeau, a facilement été réélue dans sa circonscription d’Ahuntsic — Cartierville. Reste à voir si elle conservera ce dossier lors de la formation du prochain cabinet.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a également été réélu dans Honoré Mercier.