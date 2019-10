Élections : appuis inégaux à la francophonie minoritaire

Les libéraux de Justin Trudeau réitèrent aussi leur engagement pris quelques jours avant le déclenchement de la campagne de collaborer avec l’Ontario pour mettre sur pied l’Université de l’Ontario français, mais cette promesse n’apparait pas dans leur cadre financier.

De plus, les libéraux prévoient 60 M$ pour appuyer les infrastructures des communautés linguistiques minoritaires, dont des écoles et des centres culturels. Il s’agit d’un montant annoncé au début septembre par la ministre Mélanie Joly dans le cadre du Protocole d’entente entre Ottawa et les provinces et territoires pour soutenir l’enseignement en milieu minoritaire.

En ce qui concerne les nouveaux engagements, les libéraux ont l’intention d’intégrer à la Loi sur les langues officielles le mandat de Radio-Canada pour les nouvelles régionales, s’assurer qu’Air Canada respecte les exigences en matière de services bilingues, et renforcer le rôle du commissaire aux langues officielles.

Ils prévoient aussi d’entreprendre le dénombrement des ayants droit et de mener une enquête approfondie issue des données du recensement sur les communautés linguistiques minoritaires.

Les libéraux s’engagent à ne nommer que des juges bilingues à la Cour suprême, même si les troupes de Justin Trudeau n’appuient pas d’obligations légales à cet effet, comme en témoigne leur opposition au projet privé du néodémocrate François Choquette présenté en 2017.