Dure soirée pour les Maple Leafs face aux Flames

Les Maple Leafs ont manqué de chimie et d’énergie face aux Flames lundi soir et se sont inclinés 3 à 0. Les nombreuses blessures ont tout chamboulé pour l’équipe qui a eu peine à suivre l’intensité du jeu des visiteurs. La séquence de matchs avec au moins un point d’Auston Matthews se termine à 16. Le gardien Michael Hutchinson a effectué 30 arrêts dans la défaite.

Encore plus de blessures

Sheldon Keefe s’est vu dans l’obligation de remanier ses trios et changer sa formation partante. Le plus gros changement était l’arrivée du capitaine John Tavares au sein du premier trio composé de Auston Matthews et Mitch Marner. Tavares jouait à l’aile pour une des rares occasions.

Alex Barabanov et Nic Petan se retrouvaient également dans l’alignement en raison des blessures à Zach Hyman et Joe Thornton alors que Mikko Lethonen remplaçait Jake Muzzin au sein de la brigade défensive. Hyman et Thornton sont au jour le jour alors que Muzzin a subi une fracture au visage et sera absent pour une durée indéterminée.

Une surprise devant les buts

Les Maple Leafs ont causé une surprise durant la période d’échauffement alors que c’est le gardien Michael Hutchinson qui s’est présenté devant le filet. Il a été annoncé peu après que Frederik Andersen est blessé au bas du corps. Joseph Woll agissait à titre d’auxiliaire.

Rondelle libre

Pour une des rares fois cette saison, ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque en début de première période. Michael Hutchinson a effectué l’arrêt initial mais la rondelle a lentement glissé entre ses jambières et Sam Bennett a facilement poussé la rondelle libre dans le filet pour donner l’avance aux Flames 1-0.