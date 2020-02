Des douceurs santé pour le meilleur ami de l’homme

Gâteries santé

Chez Régal canin, Josée Beaudoin propose également un vaste de choix de friandises santés et nutritives. Celles-ci sont fabriquées avec des ingrédients naturels de qualité provenant de fermes ontariennes.

«J’ai, par exemple, des produits végétariens et fruités comme des patates douces, des croustilles de pomme, et des croustilles de courges. Les chiens les adorent parce qu’ils ont un petit goût sucré. J’ai aussi des produits en base de foie de bœuf et en base de poulet», indique-t-elle.

Josée Beaudoin va dans plusieurs marchés, événements et expositions canines en Ontario et au Québec pour promouvoir sa sa boutique en ligne Régal Canin. Vous pouvez consulter son site web ou sa page Facebook pour avoir plus d’information.