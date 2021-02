Des cours axés sur les cultures noires à l’Université York

L’Université York est une institution riche en diversité culturelle. Située à Toronto, l’une des villes les plus multiculturelles du monde, York accueille des étudiants et étudiantes du monde entier et on retrouve plusieurs cultures différentes dans le corps étudiant sur les campus Keele et Glendon.

Heureusement, cette diversité est également représentée dans les cours et programmes offerts sur les deux campus. On retrouve des programmes et des certificats qui sont concentrés sur l’étude des différentes régions et cultures, ainsi qu’une très grande variété de cours de langues.

Compte tenu du Mois de l’histoire des Noirs, le but de cet article est de vous présenter des cours, des certificats et des programmes à Keele et à Glendon qui sont axés sur les cultures noires. Qui sait? Peut-être cela vous inspirera-t-il dans le choix de vos prochains cours ou même dans votre choix de programme ou de certificat!

Études africaines

Le programme d’Études africaines à Keele est le point de départ pour présenter l’éducation sur les cultures et les régions noires disponibles à York et à Glendon. Il est possible de suivre ce programme comme une double majeure ou comme une mineure.

Les Études africaines sont très intéressantes parce que le programme est focalisé non seulement sur l’Afrique mais aussi sur les diasporas africaines des quatres coins du monde. Le programme est constitué de cours théoriques et de cours pratiques.

Les étudiants profitent donc de ces ressources pour apprendre et approfondir leurs connaissances dans le domaine et apprennent aussi à appliquer les connaissances acquises dans la vie réelle en Afrique. Ce programme est interdisciplinaire, et donc une excellente façon de spécialiser vos études si vous avez de l’intérêt pour l’Afrique.