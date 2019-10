Dérives du monde interconnecté à l’AGO

Les technologies ont la capacité de déformer notre façon de voir le monde et de nous diviser, selon l’artiste allemande de renommée internationale Hito Steyerl.

Elle explore cette problématique dans l’exposition This is the Future au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO): une première canadienne, à l’affiche jusqu’au 23 février à Toronto.

Récits dystopiques

Les récits dystopiques sur les nouvelles technologies ne manquent pas. Hito Steyerl a voulu démontrer les absurdités de notre monde connecté à travers de multiples œuvres architecturales et audiovisuelles.

Dans cette exposition rassemblant 11 œuvres de l’artiste datant de ces 15 dernières années, le spectateur est confronté aux avancées technologiques, que ce soit l’intelligence artificielle ou encore les jeux vidéo, mêlant humour, sérieux et absurdité.

Hito Steyerl estime que les nouvelles technologies divisent et ne prônent plus la tolérance.

«Auparavant, la technologie était censée nous connecter. Le monde virtuel semblait prôner une version Disney du multiculturalisme», a-t-elle dit au New York Times l’an dernier. «Désormais, la technologie divise et fragmente, identifie et classe les gens.».