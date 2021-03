Défaite frustrante pour les Raptors face aux Hawks

TO poursuit sur sa lancée. Lowry marque deux lancers, Davis intercepte et finit au cercle (47-51). Les Hawks emmenés par Young et sa capacité à obtenir des fautes plus ou moins réelles, reprennnent 10 points d’avance grâce à des lancers du meneur.

Lowry marque à 3-points et devient le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la franchise derrière DeRozan. Il sert ensuite Baynes au dunk. Toronto reste tout proche (57-61). A la mi-temps, Atlanta mène 59-64.