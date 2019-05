Danièle Henkel n’a jamais blâmé personne

C’est une histoire inspirante – la sienne – qu’est venue livrer l’entrepreneure québécoise Danièle Henkel (cosmétiques) au Club canadien de Toronto jeudi dernier.

«Femme. Femme immigrante. Femme d’affaires.» Chacun de ces trois jalons de son parcours lui a inspiré des leçons qu’elle a transmises en tant que «dragonne» dans la populaire émission de télé-réalité Dans l’oeil du dragon pendant cinq ans, et maintenant à travers son nouveau site de motivation danielehenkel.tv.

Née au Maroc d’une mère juive et d’un père allemand qu’elle n’a pas connu, baptisée catholique, elle a été mariée de force à 19 ans au meilleur ami de son frère, dont elle a eu quatre enfants.

Départ pour le Canada

À l’emploi du consulat américain en Algérie pendant 7 ans, dans des postes de plus en plus importants, elle a décidé de fuir la montée de l’intégrisme islamique (avec son mari et ses enfants) pour recommencer sa vie à Montréal en 1990.

Pourquoi le Canada alors que les États-Unis étaient prêts à l’accueillir? «Parce que ma famille ne parlait pas anglais et souhaitait continuer de vivre en français.»