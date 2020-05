CoViD-19: vous ferez-vous vacciner?

Mais si, après 100 ans de vaccination, il y a une chose dont on peut être certain, c’est que les vaccins sauvent beaucoup plus de gens qu’ils n’en tuent.

Présentement, tous les gouvernements travaillent avec des compagnies pharmaceutiques et des scientifiques pour trouver ce remède.

Obligatoire

Il y a déjà eu quelques découvertes intéressantes, mais les recherches ne sont pas encore concluantes et on ne sait pas trop quand il y aura finalement un vaccin. Quand il y en aura un, la question sera de savoir si les gouvernements devraient le rendre obligatoire.

Pour l’instant, il est difficile d’y répondre parce qu’on ne connaît pas encore les caractéristiques d’un premier vaccin. Quelle sera son efficacité? Pour combien de temps? Entraînera-t-il plusieurs effets secondaires? Sera-t-il déconseillé pour certaines personnes à risques?

Lorsqu’on aura effectué tous les tests pour répondre à ces questions et aux autres qui surviendront, je suis d’avis qu’un tel vaccin devrait être obligatoire.