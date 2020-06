CoViD-19: vos animaux de compagnie sont-ils à risque?

Les chats et les chiens peuvent-ils être contaminés et transmettre le coronavirus? Des recherches récentes semblent confirmer qu’ils peuvent bel et bien contracter la CoViD-19… mais ça ne veut pas dire qu’ils peuvent la transmettre.

Deux chats qui, en avril dans l’état de New York, avaient présenté des symptômes respiratoires (toux, reniflements, écoulements nasaux), étaient bel et bien porteurs du virus SRAS-CoV-2.

Le propriétaire du premier félin avait contracté la maladie avant son animal. Dans le second cas, aucun membre du foyer n’a manifesté de symptômes, mais aucun test n’a été effectué pour vérifier si l’un d’eux était porteur du virus.

Pas fréquent

Il s’agissait des deux premiers cas d’animaux de compagnie contaminés aux États-Unis, selon l’agence américaine de prévention et de contrôle des maladies (CDC). Mais ils ne sont pas uniques.

Des tests réalisés à Hong Kong sur deux chiens se sont aussi révélés positifs sans que les animaux ne présentent de signes de la maladie. Et le chat d’une personne contaminée par le SRAS-CoV-2 a été infecté en Belgique et a présenté des symptômes.